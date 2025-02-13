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«Минсктранс» сообщает о задержках транспорта до 20 минут из-за пробок

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общественный транспорт на некоторых улицах Минска идет с нарушением графика, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГП «Минсктранс».

В связи со скоплением транспорта на ул. Свердлова, Маяковского, Аранской движение общественного транспорта осуществляется с нарушением графика до 20 минут«, — рассказали в “Минсктрансе”.

Также с 7.39 до 8.19 на ул. Первомайской из-за ДТП произошла остановка трамваев на маршрутах № 1,4,7 в направлении ул. Бобруйской. Был организован временный автобусный маршрут «З. Бядули — Вокзал».

Кроме того, в связи со скоплением транспорта на ул. Филимонова движение общественного транспорта осуществляется с нарушением графика до 23 минут.