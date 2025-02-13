Рублево и Рублево-Архангельское свяжет мост через Москву-реку

В столице появится новый вантовый мост через Москву-реку, который соединит поселок Рублево и микрорайон Рублево-Архангельское. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков.
«По техническому заданию ванты будут закреплены на пилоне кольцеобразной формы. Длина моста составит 390 метров с подходами, на нем организуют по две полосы движения в каждом направлении. По контракту работы должны быть завершены до конца 2027 года», — отметил Василий Десятков.
Мост возведут с соблюдением всех экологических требований — в месте, расположенном ниже по течению от места водозабора Рублевской станции водоподготовки. Кроме того, будет создана ливневая канализация с локальными очистными сооружениями.
Сейчас микрорайон Рублево-Архангельское соединен с центром столицы через Новорижское шоссе. Мост на этом участке был построен в 1994 году, а в 2023-м его отремонтировали. Реконструкция Рублевского шоссе и возведение нового моста снизят нагрузку на Новорижское шоссе и позволят жителям западных районов Москвы и Подмосковья быстрее добираться до центра города.