Рублево и Рублево-Архангельское свяжет мост через Москву-реку

Сейчас микрорайон Рублево-Архангельское соединен с центром столицы через Новорижское шоссе. Мост на этом участке был построен в 1994 году, а в 2023-м его отремонтировали. Реконструкция Рублевского шоссе и возведение нового моста снизят нагрузку на Новорижское шоссе и позволят жителям западных районов Москвы и Подмосковья быстрее добираться до центра города.