На улицах Воронежа будут читать «Письма Победы»

В столице Черноземья стартовал проект, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. По четвергам воронежцы будут слушать прямо на улицах, из громкоговорителей городского уличного радио «Письма Победы» — фронтовые послания бойцов родным.
Реальные письма участников Великой Отечественной войны (с 1941 по 1945 гг), хранящиеся в архивах музея «Арсенал», записали для радио артисты музыкально-литературного лектория филармонии.
— Фронтовые письма — это не просто слова на бумаге, это живые свидетельства о том, что переживали солдаты на полях сражений, их мысли, чувства и надежды. Зачастую они были единственной ниточкой, связывающей бойцов с родными, надеждой на скорую встречу и победу, — отметили в филармонии.
Аудиоролики будут выходить на городском уличном радио каждую неделю по четвергам три раза в день. Последний выпуск запланирован на 8 мая.