На улицах Воронежа будут читать «Письма Победы»

— Фронтовые письма — это не просто слова на бумаге, это живые свидетельства о том, что переживали солдаты на полях сражений, их мысли, чувства и надежды. Зачастую они были единственной ниточкой, связывающей бойцов с родными, надеждой на скорую встречу и победу, — отметили в филармонии.