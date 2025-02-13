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Шелест: для юных омичей проведут более 20 мероприятий ко Дню памяти воинов-интернационалистов

Приуроченные к памятной дате мероприятия пройдут с 13 по 17 февраля.

Источник: Комсомольская правда

Начиная с 13 февраля во всех городских клубах для детей и молодежи будут проходить тематические мероприятия, приуроченные ко Дню памяти о россиянах, которые исполняли воинский долг за пределами страны. Это день тесно связан датой вывода советских войск из Афганистана, событиями Абхазии, Сирии, Таджикистане, Южно-Осетии и других странах. Об этом сообщил мэр Сергей Шелест в Telegram-канале.

С 13 по 17 февраля наставники клубов и Омского молодежного многофункционального проведут для юных омичей тематические встречи, лектории, спортивные эстафеты и показы фильмов о героях войны в Афганистане, а также познакомят с ветеранами боевых действий. В общей сложности запланировано 25 различных мероприятий.

«Считаю, важным доносить детям, что все те блага и возможности, которыми они сегодня обладают, появились, в том числе, благодаря защитникам Отечества, в разные годы отстоявшим интересы государства и народа России. Известно, что в локальных конфликтах за пределами страны приняли участие более 4 500 омичей, и каждый из них достоин нашей памяти», — отметил Сергей Шелест.

Ознакомиться со списком мероприятий, которые пройдут в городских клубах для детей и молодежи с 13 по 17 февраля, можно в прикрепленном файле по ссылке.