Шелест: для юных омичей проведут более 20 мероприятий ко Дню памяти воинов-интернационалистов

Начиная с 13 февраля во всех городских клубах для детей и молодежи будут проходить тематические мероприятия, приуроченные ко Дню памяти о россиянах, которые исполняли воинский долг за пределами страны. Это день тесно связан датой вывода советских войск из Афганистана, событиями Абхазии, Сирии, Таджикистане, Южно-Осетии и других странах. Об этом сообщил мэр Сергей Шелест в Telegram-канале.
С 13 по 17 февраля наставники клубов и Омского молодежного многофункционального проведут для юных омичей тематические встречи, лектории, спортивные эстафеты и показы фильмов о героях войны в Афганистане, а также познакомят с ветеранами боевых действий. В общей сложности запланировано 25 различных мероприятий.
«Считаю, важным доносить детям, что все те блага и возможности, которыми они сегодня обладают, появились, в том числе, благодаря защитникам Отечества, в разные годы отстоявшим интересы государства и народа России. Известно, что в локальных конфликтах за пределами страны приняли участие более 4 500 омичей, и каждый из них достоин нашей памяти», — отметил Сергей Шелест.
Ознакомиться со списком мероприятий, которые пройдут в городских клубах для детей и молодежи с 13 по 17 февраля, можно в прикрепленном файле по ссылке.