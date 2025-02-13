Шелест: для юных омичей проведут более 20 мероприятий ко Дню памяти воинов-интернационалистов

«Считаю, важным доносить детям, что все те блага и возможности, которыми они сегодня обладают, появились, в том числе, благодаря защитникам Отечества, в разные годы отстоявшим интересы государства и народа России. Известно, что в локальных конфликтах за пределами страны приняли участие более 4 500 омичей, и каждый из них достоин нашей памяти», — отметил Сергей Шелест.