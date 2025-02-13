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Синоптики обещают умеренно морозную погоду без осадков в Омске 14 февраля

Столбик термометра поднимется выше −10 только в дневные часы.

Источник: Комсомольская правда

Последний день рабочей недели в Омской области будет умеренно морозным и без осадков. В утренние часы термометр может показать ниже −20 градусов. О том, какая будет погода в Омске 14 февраля 2025 года, а также в Омской области, рассказали в Обь-Иртышском УГМС.

Температура воздуха ночью составит от −11 до −16 градусов. Утром при прояснении столбик термометра может опуститься до −23 градусов. Днем воздух прогреется до −6…-11 градусов. Существенных осадков на территории области не ожидается. Ветер юго-западный, южный со скоростью 5−10 метров в секунду.