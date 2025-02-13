Синоптики обещают умеренно морозную погоду без осадков в Омске 14 февраля

Последний день рабочей недели в Омской области будет умеренно морозным и без осадков. В утренние часы термометр может показать ниже −20 градусов. О том, какая будет погода в Омске 14 февраля 2025 года, а также в Омской области, рассказали в Обь-Иртышском УГМС.