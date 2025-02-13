Дроны будут контролировать стройки и экосистему Акмолинской области

На прошедшем совещании в акимате области управление цифровизации и архивов Акмолинской области совместно с АО «Казахтелеком» представили проект акиму области. В ходе презентации продемонстрированы возможности применения беспилотных летательных аппаратов для оперативного контроля и аналитики в режиме реального времени.