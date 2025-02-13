Открыт первый в азиатской части РФ научно-производственный центр беспилотников

ТОМСК, 13 февраля. /ТАСС/. Первый за Уралом научно-производственный центр (НПЦ) беспилотных авиасистем (БАС) открыли в Томске по нацпроекту «Беспилотные авиационные системы». Серийное производство семи моделей начнется с марта 2025 года, передает корреспондент ТАСС.
«Сегодня мы открываем научно-производственный центр, какого за Уралом нет. Центр ляжет в основу развития кооперации науки и промышленности во всех сферах экономики. Это направление все больше востребовано на различных участках», — сказал на открытии губернатор Томской области Владимир Мазур.
Полномочный представитель президента РФ в СФО Анатолий Серышев добавил, что открытие центра позволит обеспечить Россию беспилотными летательными аппаратами, а также выйти на международные рынки. Гендиректор центра Денис Меликов добавил, что серийное производство начнется с марта 2025 года.
«Планируется производство семи моделей в том числе с большой грузоподъемностью до 200 кг. Общая мощность завода — до 500 машин в месяц. На 2025 год загрузка мощностей — 46%, на 2026 год — 80%, и далее — 100%. Сейчас задействовано 6,5 тыс. кв. метров, в конце года планируем расширение производственных площадей до 9 тыс. кв. метров», — сказал журналистам Меликов.
Томская область стала единственным в азиатской части РФ и одним из трех победителей конкурса Минпромторга РФ на создание таких центров в стране вместе с Санкт-Петербургом и Самарской областью, получив по нацпроекту субсидию в размере 2,2 млрд рублей. В Томске разместились научно-исследовательские и производственно-технологические площадки, авиационный учебный центр, ситуационный центр и участок обработки пластмасс и композитов. Одновременно в Парабельском районе на севере Томской области организован летно-испытательный комплекс для открытого центра.
«Благодаря современным CAD/CAM системам и 3D-сканерам возможно воспроизводство сложно-профильных изделий. Система гибки металла с ЧПУ позволяет создавать изделия сложной геометрии. Современные установки лазерной и TIG сварки позволяют сваривать цветные металлы для производства легких каркасов и оснований. Оборудование аддитивного участка позволяет печатать не только из пластика, но и из металла, тем самым оперативно снабжать производство необходимыми в данный момент деталями», — сообщили в пресс-службе областной администрации.
Базовая кафедра.
В пресс-службе Томского государственного университета (ТГУ) сообщили ТАСС, что вместе с НПЦ вуз планирует открыть и новую базовую отраслевую кафедру «Интеллектуальные технические системы». На ней будут готовить высококвалифицированные кадры в сфере разработки и эксплуатации БАС, а также проводиться исследования, нацеленные на создание новых технологий и компонентов беспилотников.
«ТГУ обладает мощным научным потенциалом, накопленным опытом и наработками в области аэродинамики, электроники, программирования, технологий искусственного интеллекта и других смежных тематиках. Этот задел, в совокупности с новейшей приборной базой НПЦ, создает уникальные условия для подготовки специалистов нового поколения, способных решать самые сложные задачи в сфере беспилотной авиации», — приводятся в сообщении слова заведующего базовой кафедрой ТГУ Дмитрия Шашева.
Отмечается, что совместные исследования и разработки, а также стажировки студентов и аспирантов и привлечение ведущих специалистов НПЦ к учебному процессу позволят сформировать у обучающихся практические навыки и компетенции, необходимые для успешной работы в отрасли.
Система БПЛА в Томске.
Ранее в региональной администрации сообщали, что планируется открыть научно-производственный центр беспилотных авиационных систем (НПЦ БАС) в особой экономической зоне «Томск» в рамках нового национального проекта. Там будут производить более 20 типов беспилотников на полностью отечественном оборудовании и ежегодно готовить около 500 пилотов и инженеров для отрасли.
С 2022 года в регионе впервые в стране установлен экспериментальный правовой режим по использованию дронов массой свыше 30 кг для решения практических задач экономики, экологии и социальной сферы, в том числе, мониторинга лесопожарной обстановки, линейных и производственных объектов, аэросъемки и картографии, доставки грузов, в том числе, медицинского назначения.
С 2023 года в Томской области реализуется совместный проект Томского государственного университета и АО «ГЛОНАСС» по повышению безопасности, прозрачности применения и доступности воздушного пространства для беспилотных летательных аппаратов.
В 2024 году ТГУ создал и оснастил один из самых больших в России закрытых полигонов с уникальной системой для проведения испытаний, который значительно расширяет исследовательские возможности ученых. Установленная внутри полигона Motion capture system — это система из 34 камер по контуру помещения, которая определенным образом захватывает маяки на объекте и позволяет исследовать движение объекта с точностью до долей миллиметра. Только ведущие лаборатории мирового уровня обладают такой системой и используют ее в целом в новых технологиях в сфере беспилотной авиации.