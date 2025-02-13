Открыт первый в азиатской части РФ научно-производственный центр беспилотников

В 2024 году ТГУ создал и оснастил один из самых больших в России закрытых полигонов с уникальной системой для проведения испытаний, который значительно расширяет исследовательские возможности ученых. Установленная внутри полигона Motion capture system — это система из 34 камер по контуру помещения, которая определенным образом захватывает маяки на объекте и позволяет исследовать движение объекта с точностью до долей миллиметра. Только ведущие лаборатории мирового уровня обладают такой системой и используют ее в целом в новых технологиях в сфере беспилотной авиации.