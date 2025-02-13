Совмин сказал о строительстве 4,5 млн квадратных метров жилья в 2025 в Беларуси

Также говорится, что 740,6 тысячи и 890 тысяч «квадратов» будут построены для тех, у кого есть право на государственную поддержку для решения жилищных вопросов. Указано, что лидером по строительству жилья, как и ранее, будет Минская область. В 2025 году планируют построить и сдать в эксплуатацию 1,325 миллиона «квадратов». Однако 18,9 тысячи из них будут построены в городах-спутниках для тех белорусов, кто состоит на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в Минске.