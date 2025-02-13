Совмин сказал о строительстве 4,5 млн квадратных метров жилья в 2025 в Беларуси

Совмин сказал про строительство 4,5 млн квадратных метров жилья в 2025 в Беларуси. Это следует из постановления белорусского правительства № 65 от 3 февраля 2025 года. Документ опубликован на Национальном правовом портале.
Согласно документу, в стране намерены построить в том числе и с государственной поддержкой 4,5 миллиона квадратных метров жилья. Так, 890 тысяч квадратных метров из запланированных на год будут построены для белорусов, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Также говорится, что 740,6 тысячи и 890 тысяч «квадратов» будут построены для тех, у кого есть право на государственную поддержку для решения жилищных вопросов. Указано, что лидером по строительству жилья, как и ранее, будет Минская область. В 2025 году планируют построить и сдать в эксплуатацию 1,325 миллиона «квадратов». Однако 18,9 тысячи из них будут построены в городах-спутниках для тех белорусов, кто состоит на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в Минске.
Отмечается, что на втором месте по объемам строительства находится Минск. В столице в 2025 году запланировано построить 710 тысяч квадратных метров жилья. Замыкает тройку Брестская область, где планируют сдать 625,9 тысячи «квадратов» жилья.
Далее идут Гомельская область (указывается 565 тысяч квадратных метров жилья), Гродненская и 456,1 тысячи «квадратов», а также Могилевская (418 тысяч) и Витебская (400 тысяч). В постановлении сказано, что для нуждающихся в улучшении жилищных условий в Минской области из 1,325 миллиона «квадратов» будет построено 220 тысяч, в Минске — 85 тысяч из 710 тысяч квадратных метров жилья.
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