Прокуратура через суд обязала омскую мэрию расселить барак в Береговом

Прокуратура через суд обязала мэрию расселить аварийный деревянный дом на четыре квартиры в микрорайоне Береговой на окраине Омска. Речь идет о доме № 13 на улице Лесокомбинатской. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области. Четырехквартирный дом 1957 года постройки был признан аварийным в декабре 2016 года. Согласно обследованию межведомственной комиссии, физический износ дома составил 67%. Были зафиксированы разрушения фундамента, пола, перекрытий и кровли.
Изначально барак планировали расселить до конца 2020 года. Однако мэрия этого не сделала, несмотря на то, что дом был признан непригодным для проживания.
Прокуратура провела проверка и обратилась с иском в суд. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства и обязал омскую мэрию незамедлительно расселить разрушающийся дом. Ход исполнения решения суда проконтролируют прокуроры.
Ранее «КП Омск» сообщала, что прокуратура обратилась в суд с требованием провести повторное обследование пятиэтажного жилого дома на проспекте Королева на предмет аварийности.