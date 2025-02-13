Прокуратура через суд обязала омскую мэрию расселить барак в Береговом

Прокуратура через суд обязала мэрию расселить аварийный деревянный дом на четыре квартиры в микрорайоне Береговой на окраине Омска. Речь идет о доме № 13 на улице Лесокомбинатской. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области. Четырехквартирный дом 1957 года постройки был признан аварийным в декабре 2016 года. Согласно обследованию межведомственной комиссии, физический износ дома составил 67%. Были зафиксированы разрушения фундамента, пола, перекрытий и кровли.