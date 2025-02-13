15 тематических поездов запустят из Воронежа в другие города России

К слову, это уже не первый опыт ЮВЖД в запуске тематических поездов. Так, в прошедшем году из Воронежа было организовано 11 тематических рейсов. Пассажиры посетили Кострому, Казань, Нижний Новгород, Волгоград. Туристы не просто прокатились на поездах, но посетили достопримечательности городов: мемориальный комплекс и музей-панораму в Волгограде, Терем Снегурочки и Ипатьевский монастырь в Костроме, кремль в Нижнем Новгороде и т. д. Экскурсии проводили днем, а ночью пассажиры возвращались в вагоны.