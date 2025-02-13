Учеников школы № 22 в Таганроге перевели на дистант из-за ситуации с отоплением

— Несмотря на завершение работ, котельная пока функционирует не на полную мощность. Температура в домах может оставаться ниже комфортной нормы, пока все системы не будут отлажены. Также принято решение сегодня перевести учеников школы № 22 на дистанционный формат обучения, — проинформировала Светлана Камбулова.