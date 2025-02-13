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Учеников школы № 22 в Таганроге перевели на дистант из-за ситуации с отоплением

В Таганроге восстановили подачу отопления, но в домах и одной школе еще может быть прохладно.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге учеников школы № 22 временно перевели на дистанционный формат обучения из-за ситуации с отоплением. Об этом утром 13 февраля в Telegram рассказала глава города Светлана Камбулова.

Управленец напомнила, что прошлым вечером специалисты завершили аварийные работы на котельной, расположенной на улице Заводской.

— Несмотря на завершение работ, котельная пока функционирует не на полную мощность. Температура в домах может оставаться ниже комфортной нормы, пока все системы не будут отлажены. Также принято решение сегодня перевести учеников школы № 22 на дистанционный формат обучения, — проинформировала Светлана Камбулова.

Глава города добавила, что детские сады района продолжают работать в обычном режиме, так как температура в помещениях этих учреждений поддерживается на необходимом уровне.

— Поручила специалистам в максимально сжатые сроки провести дополнительные мероприятия для нормализации работы котельной, — написала Светлана Камбулова.