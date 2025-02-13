Учеников школы № 22 в Таганроге перевели на дистант из-за ситуации с отоплением

В Таганроге учеников школы № 22 временно перевели на дистанционный формат обучения из-за ситуации с отоплением. Об этом утром 13 февраля в Telegram рассказала глава города Светлана Камбулова.
Управленец напомнила, что прошлым вечером специалисты завершили аварийные работы на котельной, расположенной на улице Заводской.
— Несмотря на завершение работ, котельная пока функционирует не на полную мощность. Температура в домах может оставаться ниже комфортной нормы, пока все системы не будут отлажены. Также принято решение сегодня перевести учеников школы № 22 на дистанционный формат обучения, — проинформировала Светлана Камбулова.
Глава города добавила, что детские сады района продолжают работать в обычном режиме, так как температура в помещениях этих учреждений поддерживается на необходимом уровне.
— Поручила специалистам в максимально сжатые сроки провести дополнительные мероприятия для нормализации работы котельной, — написала Светлана Камбулова.