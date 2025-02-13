В Красноярск ввезли 9,5 тонн зараженных груш из Китая

В результате исследования выявлено, что все 9,5 тонны фруктов заражены карантинным вредителем — червецом Комстока. Сейчас их обрабатывают специальными препаратами.
«Червец Комстока является полифагом, способным заселять более 300 видов растений. Основными кормовыми растениями для него являются груша, яблоня, гранат, персик, виноград, шелковица, катальпа, тополь. Он способен повреждать и овощные культуры — свеклу, морковь, картофель. Червец Комстока наносит большой экономический ущерб, так как борьба с этим вредителем требует больших затрат», — рассказывают в краевом Россельхознадзоре.