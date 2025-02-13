В Красноярске закрыли пешеходный мостик через Бугач

В Красноярске на пешеходном мостике через реку Бугач заменят деревянный настил на металлический. Как пишет Newslab со ссылкой на городское управление дорог, объект находится возле дома № 35а на улице Калинина.
Новое покрытие необходимо, потому что доски подвержены и нуждаются в постоянной замене — это создает неудобства для местных жителей. Кроме того, зимой на мостике образуется плотный снежный накат.
— Капризное дерево заменять на надежный металл, который прослужит в разы дольше и будет намного безопаснее, — добавили специалисты УДИБ.
Обойти ремонтируемый участок можно по тротуару вдоль Калинина. Все работы завершат до конца февраля.
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