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Электросамокаты могут вернуться на улицы Омска с 1 апреля

Начало сезона электросамокатов будет зависеть от погодных условий.

Источник: Комсомольская правда

Новый сезон работы электросамокатов в Омске может начаться с 1 апреля, как и в 2024 году. Сроки могут быть скорректированы из-за погоды, сообщил мэр Сергей Шелест в Telegram-канале.

Ближе к концу февраля представители омской мэрии встретятся с руководством сервиса кикшеринга Whoosh (ООО «ВУШ») для обсуждения вопросов сотрудничества в этом году.

Ранее между городской администрацией и сервисом Whoosh было подписано соглашение о сотрудничестве. Согласно документу, самокаты можно оставлять на специальных парковках за определенную плату, а компания берет на себя обязательства по контролю за порядком размещения самокатов.

ООО «ВУШ» внесло в бюджет города 818 тысяч рублей, которые были израсходованы на нанесение разметки в местах парковки самокатов. На сегодня разметкой обозначены 22 площадки. Их количество будет расти и дальше.

Ранее «КП Омск» сообщала, что электросамокаты пропали с улиц еще в начале ноября 2024 года.