Электросамокаты могут вернуться на улицы Омска с 1 апреля

Новый сезон работы электросамокатов в Омске может начаться с 1 апреля, как и в 2024 году. Сроки могут быть скорректированы из-за погоды, сообщил мэр Сергей Шелест в Telegram-канале.
Ближе к концу февраля представители омской мэрии встретятся с руководством сервиса кикшеринга Whoosh (ООО «ВУШ») для обсуждения вопросов сотрудничества в этом году.
Ранее между городской администрацией и сервисом Whoosh было подписано соглашение о сотрудничестве. Согласно документу, самокаты можно оставлять на специальных парковках за определенную плату, а компания берет на себя обязательства по контролю за порядком размещения самокатов.
ООО «ВУШ» внесло в бюджет города 818 тысяч рублей, которые были израсходованы на нанесение разметки в местах парковки самокатов. На сегодня разметкой обозначены 22 площадки. Их количество будет расти и дальше.
Ранее «КП Омск» сообщала, что электросамокаты пропали с улиц еще в начале ноября 2024 года.