В Москве начали прием заявлений на регистрацию брака на катках

С 2021 года на катках ВДНХ и в музее-заповеднике «Коломенское» уже зарегистрировали брак восемь пар. Церемония не отличается от традиционной, за одним лишь исключением — жених и невеста будут на коньках. Бракосочетания на территории Московского дворца пионеров же пройдут впервые. Чтобы зарегистрировать брак на катках ВДНХ или Дворца пионеров на Воробьевых горах, можно подать новое заявление или перенести уже поданное.