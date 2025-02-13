В Москве начали прием заявлений на регистрацию брака на катках

«В красивую дату 25.02.2025 четыре пары смогут обменяться кольцами на льду. Уникальные выездные церемонии пройдут на катке ВДНХ, и впервые — на катке Дворца пионеров на Воробьевых горах. А всего в этот день на необычных выездных площадках поженятся еще около 150 пар», — сказала Ракова, слова которой приводит пресс-служба столичного комплекса соцразвития.
С 2021 года на катках ВДНХ и в музее-заповеднике «Коломенское» уже зарегистрировали брак восемь пар. Церемония не отличается от традиционной, за одним лишь исключением — жених и невеста будут на коньках. Бракосочетания на территории Московского дворца пионеров же пройдут впервые. Чтобы зарегистрировать брак на катках ВДНХ или Дворца пионеров на Воробьевых горах, можно подать новое заявление или перенести уже поданное.
«Столичные свадьбы давно вышли за пределы дворцов бракосочетания. В рамках проекта мэра Москвы “Новые адреса счастья” для регистрации брака доступно более 30 площадок: от музеев до станций метро. В прошлом году свыше 12 тыс. пар выбрали нетипичные локации, чтобы создать свои невероятные воспоминания», — добавила Ракова.