Начало сезона гнездования: в столице усиливают меры по охране редких птиц

Перед началом сезона гнездования инспекторы столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды усиливают меры по охране редких птиц на озелененных территориях. Птенцы, которые появляются в этот период, часто вызывают интерес у браконьеров. Взрослую особь поймать и приручить намного тяжелее, поэтому нарушители ждут появления потомства, чтобы забрать его из гнезда, а затем использовать в коммерческих целях.
Выводково-гнездовой период, как правило, приходится на начало весны. В это время птенцов довольно часто можно обнаружить как на природных территориях, так и в городских кварталах. Среди них могут быть в том числе редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды.
Например, в столице обитает лесная певчая птица из семейства вьюрковых — клест-еловик. Она занесена в Красную книгу Москвы. Клест-еловик может гнездиться и зимой, и летом в зависимости от урожая шишек, но обычно период размножения у него начинается в марте.
В столице также обитают краснокнижные виды сов: ушастая и болотная совы, мохноногий сыч, воробьиный сычик, серая и длиннохвостая неясыти. В последние годы выводки этих птиц замечали уже в январе, а ранее регистрировались даже в декабре. Их птенцы быстро вырастают и становятся способны покидать гнезда.
Совообразные включены в перечень видов животных и растений, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры.
Жителям столицы, которые обнаружили птенцов на природных территориях, рекомендуют передать информацию об их местонахождении в единую справочную службу Правительства Москвы по телефону: