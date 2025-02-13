45% жителей Иркутска отрицательно относятся к татуировкам

Отношение к татуировкам в обществе неоднозначное. Так, более 50% иркутян рассказали, что у них есть тату, а 12% поделились, что хотели бы сделать татуировку. При этом мужчины более негативно относятся к тату, чем женщины, и чем старше человек, тем он меньше симпатии испытывает к татуировкам.