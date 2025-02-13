45% жителей Иркутска отрицательно относятся к татуировкам

Согласно опросам, 23% жителей Иркутска к татуировкам относятся положительно, а 45% — отрицательно. Каждый третий респондент затруднился ответить. Об этом сообщает один из крупнейших в России сервисов по поиску работы.
Несмотря на то, что наличие татуировки не даёт права не брать сотрудника на работу, есть сферы, в которых татуировки недопустимы. Сотрудники, работающие в банковском деле, клиентском сервисе и отделе продаж, не могут делать татуировки на открытых участках тела. 5 из 100 жителей признались, что в их жизни были случаи, когда из-за тату не брали на работу.
Отношение к татуировкам в обществе неоднозначное. Так, более 50% иркутян рассказали, что у них есть тату, а 12% поделились, что хотели бы сделать татуировку. При этом мужчины более негативно относятся к тату, чем женщины, и чем старше человек, тем он меньше симпатии испытывает к татуировкам.
Ранее 30% жителей Иркутска рассказали, что писали заявления об увольнение на эмоциях. Мужчины оказались импульсивнее женщин.