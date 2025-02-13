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В Красноярске сезон проката электросамокатов может начаться раньше обычного

Это связано с тёплой погодой.

Источник: Krasnoyarskmedia

В Красноярске состоялись первые встречи с представителями кикшеринговых компаний.

По прогнозам, в этом году из-за тёплой погоды сезон проката электросамокатов может начаться раньше обычного, сообщили в администрации города.

Отметим, что в этом году всё также будут действовать ограничения на проезд самокатов в общественных пространствах и местах массового пребывания людей. Совместно с ГИБДД будут проводиться профилактические рейды и обучающие семинары.

Чтобы получить самокат в аренду уже сейчас в приложениях необходимо подтвердить возраст и ознакомиться со всеми правилами. Операторы могут блокировать недобросовестных пользователей и вводить ограничения скорости.

Продолжит работу бот (@Samokat_ru_bot) для контроля за электросамокатчиками. Жители охотно пользуются ботом. Они направляют фотографии брошенных самокатов, нарушителей скорости, тех, кто ездит вдвоём, не по правилам и т. д.

Напомним, что водители электросамокатов — полноценные участники дорожного движения. Если мощность электросамокатов больше 0,25 киловатт, то для их управления необходимо получить права категории М.