9 мая в Новороссийске проведут Парад Победы

— Важно привести в порядок обелиски и мемориалы, связанные с подвигами советских солдат, которые есть в каждом городе и районе Краснодарского края. Такую работу нужно вести планомерно, а не только в преддверии Дня Победы. Это память, которую мы обязаны передать будущим поколениям, однако не везде муниципальные власти добросовестно относятся к содержанию памятников, о чем мне, в том числе, сообщают и люди. Такие ситуации недопустимы. До конца апреля необходимо отремонтировать и благоустроить все памятники военной истории и подъездные пути к ним, — подчеркнул Вениамин Кондратьев.