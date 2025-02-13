9 мая в Новороссийске проведут Парад Победы

В ходе расширенного заседания краевого организационного комитета «Победа», которое провёл губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, участники обсудили праздничную программу.
— По решению Министерства обороны Парад Победы пройдет в Новороссийске. Его формат, как и вопросы торжественного прохождения войск в Краснодаре, шествия «Бессмертный полк» и других мероприятий, окончательно определим ближе к 9 мая. Потому что, прежде всего, мы должны руководствоваться требованиями безопасности гостей и жителей региона. Вне зависимости от итогового решения в День Победы важно создать для каждого ветерана атмосферу праздника. У нас есть хороший опыт проведения выездных выступлений артистов — персональные парады и адресные концерты для ветеранов. Прошу минкультуры совместно с главами организовать эту работу, — сказал Вениамин Кондратьев.
В праздновании Дня Победы в Новороссийске примут участие более 1200 человек, среди которых 650 военнослужащих, казаки и кадеты. По улицам города-героя пройдут военная техника и ретроавтомобили.
В каждом муниципальном образовании состоятся церемонии, посвящённые памяти военных событий. В рамках этих мероприятий будут возложены венки и гирлянды к мемориалам, посвящённым военной истории. Также запланированы мероприятия с участием клубов, занимающихся исторической реконструкцией.
Для пациентов краевого госпиталя для ветеранов войны и военного госпиталя в Краснодаре будут организованы концертные программы.
Казаки Кубанского войска примут участие в Параде Победы в Москве. Около 150 человек уже готовятся к этому событию в краснодарском Президентском кадетском училище.
В юбилейный год на Кубани пройдут акции «Сад памяти», «Георгиевская ленточка» и «Диктант Победы». На совещании обсудили вопросы ремонта мемориалов и восстановления воинских захоронений.
— Важно привести в порядок обелиски и мемориалы, связанные с подвигами советских солдат, которые есть в каждом городе и районе Краснодарского края. Такую работу нужно вести планомерно, а не только в преддверии Дня Победы. Это память, которую мы обязаны передать будущим поколениям, однако не везде муниципальные власти добросовестно относятся к содержанию памятников, о чем мне, в том числе, сообщают и люди. Такие ситуации недопустимы. До конца апреля необходимо отремонтировать и благоустроить все памятники военной истории и подъездные пути к ним, — подчеркнул Вениамин Кондратьев.
В 2025 году планируется отремонтировать 29 воинских захоронений времён Великой Отечественной войны, пояснили в пресс-службе администрации Краснодарского края.