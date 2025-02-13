Железнодорожники вернут к жизни 115-летний паровоз «Овечка» из Перми

Железнодорожники решили реанимировать и вернуть к жизни паровоз серии «Ов». «Овечку» выпустили из цехов Брянского машзавода в 1910 году. Около 50 лет назад паровоз установили в качестве исторического экспоната возле локомотивного депо на станции «Пермь-2».
О восстановлении редкого паровоза «КП-Пермь» сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги. Паровоз серии «Ов» машинисты называли забавным прозвищем «Овечка». Паровоз добросовестно отработал положенный срок, в 1978 году нашел почетное место в Перми.
Железнодорожные мастера планируют вернуть паровоз в строй. «Овечку» сняли с постамента, погрузили на ж/д платформу и передали реставраторам. Специалисты начали дефектовку раритета, составляют план ремонтных работ.
Паровоз серии «О», «Основной», является самым массовым локомотивом на железных дорогах дореволюционной России. Всего построили более 9 тыс. паровозов серии «О» всех модификаций — «Ов», «Од», «Оп», «Ол» и другие. До наших дней сохранились несколько экземпляров, один из них — в Перми.