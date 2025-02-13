Железнодорожники вернут к жизни 115-летний паровоз «Овечка» из Перми

Паровоз серии «О», «Основной», является самым массовым локомотивом на железных дорогах дореволюционной России. Всего построили более 9 тыс. паровозов серии «О» всех модификаций — «Ов», «Од», «Оп», «Ол» и другие. До наших дней сохранились несколько экземпляров, один из них — в Перми.