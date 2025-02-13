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В Ростове запланировали ремонт на Социалистической, Волкова и Комарова

Ряд городских дорог планируют отремонтировать в Ростове в 2025 году.

Источник: Комсомольская правда

Власти Ростова-на-Дону открыли конкурсы на проведение работ по ремонту дорог на нескольких городских улицах. Информация указана на сайте госзакупок.

В частности, подрядчика ищут для обновления участка улицы Профсоюзной от проспекта Стачки до переулка Силикатного. На выполнение этой задачи планируют выделить 68,9 млн рублей.

Также предполагается ремонт на других дорожных объектах:

— на улице Социалистической от проспекта Театрального до проспекта Соколова за 42,9 млн рублей;

— на отрезке бульвар Комарова (Южная сторона) — улица Волкова (Добровольского — мост на Белорусской через реку Темерник) за 69,8 млн рублей;

— на улицах Пржевальского (Каширская — Кузнечная) и Магнитогорской (от дома № 10 до дома № 4) за 23,1 млн рублей;

— ремонт улицы Новаторов за 16,6 млн рублей.

Заказчиком выступает дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону. Срок исполнения контрактов — 31 декабря 2025 года.