В Ростове запланировали ремонт на Социалистической, Волкова и Комарова

Власти Ростова-на-Дону открыли конкурсы на проведение работ по ремонту дорог на нескольких городских улицах. Информация указана на сайте госзакупок.
В частности, подрядчика ищут для обновления участка улицы Профсоюзной от проспекта Стачки до переулка Силикатного. На выполнение этой задачи планируют выделить 68,9 млн рублей.
Также предполагается ремонт на других дорожных объектах:
— на улице Социалистической от проспекта Театрального до проспекта Соколова за 42,9 млн рублей;
— на отрезке бульвар Комарова (Южная сторона) — улица Волкова (Добровольского — мост на Белорусской через реку Темерник) за 69,8 млн рублей;
— на улицах Пржевальского (Каширская — Кузнечная) и Магнитогорской (от дома № 10 до дома № 4) за 23,1 млн рублей;
— ремонт улицы Новаторов за 16,6 млн рублей.
Заказчиком выступает дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону. Срок исполнения контрактов — 31 декабря 2025 года.