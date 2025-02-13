До открытия меньше трех месяцев. В Петербурге показали, как выглядит станция «Удельная»

Менее чем за три месяца до окончания ремонта журналистам продемонстрировали ее состояние.
Как сообщает «Петербургский метрополитен», по заказу которого идет капремонт, в наклонном ходе выполнена антикоррозийная обработка, перечеканка стыков чугунных тюбингов свинцом, идет ремонт четырех эскалаторов с заменой балюстрады. В вестибюле заменили плиты перекрытий, меняют облицовку стен внутри и на фасаде, напольное покрытие из природного камня, монтируют витражи, переложили покрытие кровли инженерные сети.
Напомним, подрядчик «Ленспецавтоматика» ведет капремонт станции «Удельная» с июня 2024 года, окончание работ по контракту — не позднее 30 апреля 2025 года. На время ремонта усилили и изменили маршруты наземного транспорта. Почти одновременно на полную перестройку ушла еще одна станция синей линии — «Фрунзенская», а скоро это ждет и «Парк Победы».