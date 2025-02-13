До открытия меньше трех месяцев. В Петербурге показали, как выглядит станция «Удельная»

Напомним, подрядчик «Ленспецавтоматика» ведет капремонт станции «Удельная» с июня 2024 года, окончание работ по контракту — не позднее 30 апреля 2025 года. На время ремонта усилили и изменили маршруты наземного транспорта. Почти одновременно на полную перестройку ушла еще одна станция синей линии — «Фрунзенская», а скоро это ждет и «Парк Победы».