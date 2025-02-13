В мэрии Воронежа рассказали о льготах в детсадах

Планируется, что она повысится с 3990 до 4410 рублей. Такие меры обусловлены ростом цен на продукты питания.
«Пока на уровне города соответствующий документ не принят», — пояснили в городской администрации.
Сейчас в Воронеже в родительскую плату входят только расходы на организацию питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечение соблюдения ими личной гигиены и режима дня. Это в полной мере соответствует требованиям действующего законодательства.
При этом все действующие льготы по родительской плате сохранятся. Питание детей из семей льготных категорий финансируется из муниципального бюджета.
100% льгота предоставляется, если:
- оба родителя (законных представителя) являются инвалидами I или II группы или инвалидами детства;
- один из родителей (законных представителей) — инвалид боевых действий или воспитанник детдома;
- ребенок: сирота, инвалид, имеет нарушения психофизического развития, с туберкулезной интоксикацией, остался без попечения родителей;
- родитель (законный представитель) — штатный работник МДОУ Воронежа независимо от места работы;
- семья многодетная;
- один из родителей (законных представителей), либо супруг (супруга) родителя ребенка призван на военную службу по мобилизации в ВС РФ, имеет статус военнослужащего, проходящего военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту, либо является гражданином Российской Федерации, заключившим контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации (льгота предоставляется на период прохождения военной службы);
- один из родителей (законных представителей) либо супруг (супруга) родителя ребенка является военнослужащим, лицом, проходящим службу в войсках национальной гвардии РФ и имеющим специальное звание полиции, сотрудником следственного управления Следственного комитета РФ по Воронежской области, сотрудником УФСБ Российской Федерации по Воронежской области, принимающим участие в специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской области, Херсонской области и Украины (льгота предоставляется на период участия в СВО);
- один из родителей (законных представителей) либо супруг (супруга) родителя ребенка — участник СВО — погиб (умер), признан безвестно отсутствующим или объявлен умершим в ходе несения военной службы на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской области, Херсонской области и Украины.
О том, какие категории семей получат льготы в размере 50% и 20%, можно узнать в официальном Telegram-канале администрации Воронежа.