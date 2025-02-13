Новые массовые проверки мигрантов стартовали в Челябинской области

Другой иностранец, которым заинтересовалась полиция, в прошлом получил запрет на въезд в нашу страну, потому решил схитрить, изменив данные в официальных документах, и снова попробовал попасть в Россию. Теперь он либо выплатит крупный штраф, либо останется в стране на несколько лет. Вот только проведёт их он в колонии.