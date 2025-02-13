Новые массовые проверки мигрантов стартовали в Челябинской области

На Южном Урале во второй раз за год объявили о начале операции «Нелегальный мигрант». Мероприятия по проверке мест жизни и работы иностранных граждан проходят ежедневно, однако в рамках названной операции полицейские усиливают контроль за всеми видами деятельности мигрантов.
С начала года в Челябинской области задокументировано почти две сотни правонарушений в сфере миграции. За границу из региона выдворили около двухсот иностранцев. Порядка 230 мигрантам запретили въезд на территорию РФ.
За первые сутки с момента повторного старта операции под внимание правоохранительных органов попали несколько граждан других государств. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, одному из мигрантов аннулировали российское гражданство, поскольку он не встал на воинский учёт.
Другой иностранец, которым заинтересовалась полиция, в прошлом получил запрет на въезд в нашу страну, потому решил схитрить, изменив данные в официальных документах, и снова попробовал попасть в Россию. Теперь он либо выплатит крупный штраф, либо останется в стране на несколько лет. Вот только проведёт их он в колонии.