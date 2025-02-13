Военная кафедра открылась в Белорусско-Российском университете

МИНСК, 13 фев — Sputnik. Военная кафедра в Белорусско-Российском университете возобновила работу спустя 32 года, сообщает пресс-служба Министерства образования Беларуси.
В ведомстве напомнили, что кафедра существовала в могилевском вузе с 1967 по 1993 годы. Спустя более чем 30 лет будет возобновлен набор.
Университет примет первых 75 студентов со следующего месяца, они будут проходить подготовку по трем специальностям. Отмечается, что в вузах Могилевской области это будет первая военная кафедра.
Первый заместитель министра образования Александр Баханович сказал, что в Беларуси почти завершено формирование республиканской сети подготовки на военных кафедрах и факультетах. В данный момент обучение ведется по более 40 военно-учетным специальностям, подготовку проходят около трех тысяч студентов (с учетом Военной академии).
«В год выпуск составляет около 1600 специалистов. При успешном окончании вуза эти студенты получают звание “лейтенант запаса”, — отметил Баханович.
Он поблагодарил Минобороны за помощь в комплектации военной кафедры и проинформировал, что начальную военную подготовку в Белорусско-Российском университете будут проходить все студенты вуза, а также кадеты и школьники области.
Белорусско-Российский университет был создан в 2001 году, до этого он назывался иначе — Могилевский машиностроительный институт. Вуз готовит специалистов в сферах строительства, машиностроения, транспорта, электротехники, экономики. Студенты обучаются одновременно по белорусской и российской программам, а выпускники получают диплом двойного образца.
Напомним, в феврале 2024-го военная кафедра была открыта в Полоцком государственном университете.