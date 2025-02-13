Военная кафедра открылась в Белорусско-Российском университете

Первый заместитель министра образования Александр Баханович сказал, что в Беларуси почти завершено формирование республиканской сети подготовки на военных кафедрах и факультетах. В данный момент обучение ведется по более 40 военно-учетным специальностям, подготовку проходят около трех тысяч студентов (с учетом Военной академии).