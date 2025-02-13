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В Саках заменят ливневую канализацию — где и когда вскроют улицы

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев — РИА Новости Крым. В центральной части Сак в 2025 году проведут масштабные работы по строительству системы ливневой канализации. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщила глава администрации города Юлия Предыбайло.

Источник: РИА "Новости"

«У нас в этом году предстоит реализовать проект завершения строительства ливневых очистных сооружений. Чтобы запустить ливневку, нужна будет большая работа на улично-дорожной сети. Придется вскрывать дороги, какое-то время по центральным улицам города будет передвигаться дискомфортно. Но это позволит нам улучшить экологию», — проинформировала Предыбайло.

По ее словам, к работам планируется приступить в марте, их завершение намечено на конец 2025 года. Кроме того, по проекту «Благоустройство городской среды» в этом году в Саках обустроят две общественные территории.

«Это улица Советская — центральная улица города, и сквер в микрорайоне Больница. Так сложилось, что за весь период этот большой микрорайон не имел ни одной общественной зоны, где люди могли бы собраться, посидеть с детьми. Теперь там будет проведено благоустройство, появится детская, спортивная площадки», — пообещала мэр города.

На ливневки в Сакском районе Крыма выделят 38 миллионов рублей, сообщал ране глава Крыма Сергей Аксенов. Также в 2025 году Саках благоустроят туристский центр. На эти цели направят 180 млн рублей. Работы пройдут по Нацпроекту «Туризм и гостеприимство», сообщали ранее в правительстве Крыма.

ЖКХ