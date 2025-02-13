В Саках заменят ливневую канализацию — где и когда вскроют улицы

«Это улица Советская — центральная улица города, и сквер в микрорайоне Больница. Так сложилось, что за весь период этот большой микрорайон не имел ни одной общественной зоны, где люди могли бы собраться, посидеть с детьми. Теперь там будет проведено благоустройство, появится детская, спортивная площадки», — пообещала мэр города.