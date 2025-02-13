В Хабаровске стартовала прививочная кампания от клещевого энцефалита

Вакцина уже поступила во все поликлиники краевой столицы, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.
Клещевой вирусный энцефалит — острое инфекционное вирусное заболевание, с преимущественным поражением центральной нервной системы. Последствия заболевания: от полного выздоровления до нарушений здоровья, приводящих к инвалидности и смерти.
Заболевание клещевым энцефалитом можно предупредить с помощью неспецифической и специфической профилактики. Неспецифическая профилактика включает применение специальных защитных костюмов (для организованных контингентов) или приспособленной одежды, которая не должна допускать заползания клещей через воротник, обшлага, под брюки. Голову и шею закрывают косынкой. Для защиты от клещей используют отпугивающие и уничтожающие их средства — акарицидно-репеллентные и акарицидные, которыми обрабатывают одежду. Перед использованием препаратов следует ознакомиться с инструкцией по их применению. Специфическая профилактика клещевого вирусного энцефалита включают в себя проведение профилактических прививок против клещевого энцефалита в рамках календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям для лиц, выезжающих на эндемичные по клещевому вирусному энцефалиту территории.
Лучший способ защиты — вакцинация. Прививка помогает организму выработать антитела и дает 91−97% гарантии защиты. Вакцинация проводится в осенне-зимний период (ноябрь-март), а также весной перед началом активной жизни клещей. Затем раз в 3 года необходимо проходить однократную ревакцинацию. Привиться можно в поликлиниках по месту жительства.