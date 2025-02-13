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Пять жителей Иркутской области получили звание «Заслуженный донор»

Почетное звание «Заслуженный донор Иркутской области» вручают с лета 2022 года.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области еще пять жителей получили почетное звание «Заслуженный донор». Его вручают с лета 2022 года, каждый год и на более пяти донорам. Сейчас в регионе есть 15 человек с таким званием.

— За безвозмездную сдачу крови и ее компонентов, осуществление деятельности по пропаганде безвозмездного донорства почетное звание присвоено главврачу Иркутской областной станции переливания крови Максиму Зарубину, — сказано в сообщении.

Также звание присвоили Ирине Идельбаевой из Усть-Илимска, Владимиру Караваеву и Николаю Николаеву из города нефтехимиков и мастеру по ремонту из Братка Павлу Кривенко.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске следователи подозревают инженера электросетевой компании во взломе электросчетчиков.