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Экстренно развернули самолет S7 из Новосибирска в Сочи

НОВОСИБИРСК, 13 февраля, ФедералПресс. Самолет S7 из Новосибирска в Сочи экстренно развернули на ВПП. По словам пассажиров, капитан объявил о неисправности судна. В результате задержка рейса составила 2 часа, при этом на табло в аэропорту информация отсутствовала.

Источник: РИА "Новости"

«Нам ничего не объяснили. Мы вышли на взлетную полосу, самолет разогнался, причем до достаточно серьезной скорости, и резко затормозил. Мы свернули с полосы и вернулись на стоянку. Капитан сделал объявление о какой-то технической неисправности, сказал, что требуется проверка. Мы вышли из самолета и вернулись в аэропорт», — цитирует Горсайт слова одной из пассажирок.

В результате задержки авиарейса пассажирам пообещали бесплатные напитки. Официальной информации об неисправности авиалайнера в аэропорту так и не появилось. Однако сегодня в связи с непогодой, сильной метелью и штормом задерживается более десяти авиарейсов.