Экстренно развернули самолет S7 из Новосибирска в Сочи

«Нам ничего не объяснили. Мы вышли на взлетную полосу, самолет разогнался, причем до достаточно серьезной скорости, и резко затормозил. Мы свернули с полосы и вернулись на стоянку. Капитан сделал объявление о какой-то технической неисправности, сказал, что требуется проверка. Мы вышли из самолета и вернулись в аэропорт», — цитирует Горсайт слова одной из пассажирок.
В результате задержки авиарейса пассажирам пообещали бесплатные напитки. Официальной информации об неисправности авиалайнера в аэропорту так и не появилось. Однако сегодня в связи с непогодой, сильной метелью и штормом задерживается более десяти авиарейсов.