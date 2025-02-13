Экстренно развернули самолет S7 из Новосибирска в Сочи

«Нам ничего не объяснили. Мы вышли на взлетную полосу, самолет разогнался, причем до достаточно серьезной скорости, и резко затормозил. Мы свернули с полосы и вернулись на стоянку. Капитан сделал объявление о какой-то технической неисправности, сказал, что требуется проверка. Мы вышли из самолета и вернулись в аэропорт», — цитирует Горсайт слова одной из пассажирок.