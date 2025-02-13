Определили основные виды микропластика, загрязняющие Байкал

На разных участках озера содержание микропластика колеблется от 10 до 50 мкг на пробу в 20 литров воды, на крупнейшей реке, впадающей в Байкал, Селенге — от 10 до 20 мкг. Однако норм по его допустимому количеству в водоемах на территории РФ до сих пор нет. «Такой уровень загрязнения можно сравнить с тем, что фиксируется в более антропогенно нагруженных водоемах. Например, одновременно мы проводили исследования на содержание микропластика в реке Оби. Оказалось, что его количество в Байкале сопоставимо с некоторыми точками по Оби, которая течет через такой крупный город, как Новосибирск», — сказала исследователь.