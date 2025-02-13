Определили основные виды микропластика, загрязняющие Байкал

НОВОСИБИРСК, 13 февраля. /ТАСС/. Ученые Новосибирского института органической химии (НИОХ) СО РАН выяснили, что полиэтилен и полипропилен — это основные виды микропластика, загрязняющие озеро Байкал. Из них делают упаковки, контейнеры, канистры и пакеты, сообщает официальное издание СО РАН «Наука в Сибири».
«Основная причина загрязнения микропластиком Байкала — это мусор, оставленный на берегу. Он разрушается под действием солнца, ветра, воды и перепада температур, из-за чего и образуется микропластик. Больше всего в воде ученые обнаружили полиэтилена и полипропилена, из которого делаются упаковки, контейнеры, канистры и пакеты. В меньшем количестве — полистирол (применяется в строительстве и для одноразовых контейнеров под горячее) и полиэтилентерефталат (из него делают бутылки)», — цитирует издание руководителя группы экологических исследований и хроматографического анализа Центра спектральных исследований НИОХ СО РАН Юлию Сотникову.
На разных участках озера содержание микропластика колеблется от 10 до 50 мкг на пробу в 20 литров воды, на крупнейшей реке, впадающей в Байкал, Селенге — от 10 до 20 мкг. Однако норм по его допустимому количеству в водоемах на территории РФ до сих пор нет. «Такой уровень загрязнения можно сравнить с тем, что фиксируется в более антропогенно нагруженных водоемах. Например, одновременно мы проводили исследования на содержание микропластика в реке Оби. Оказалось, что его количество в Байкале сопоставимо с некоторыми точками по Оби, которая течет через такой крупный город, как Новосибирск», — сказала исследователь.
Как отмечает «Наука в Сибири», через воду микропластик попадает в организм животных, которые зачастую принимают его за еду, и по пищевой цепи доходит до промысловых рыб, съедаемых человеком. Кроме того, мелкие частички могут попасть в наш организм и при купании. В своем составе пластик содержит не только полимер (инертный материал), но и различные добавки: органические загрязнители, тяжелые металлы. В пределах организма все это разрушается, накапливается и оказывает токсическое воздействие.
«Мы разрабатываем методику на анализ микропластика в донных осадках водоемов и в почвах. Эти пробы взяты на Байкале, и исследователи пока учатся их подготавливать. В дальнейшем мы проанализируем, сколько микропластика накопилось в донных осадках озера», — добавила Сотникова.