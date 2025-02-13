Что делать со сломанными уличными туалетами, объяснили в ЦУР Приморья

С современной точки зрения этот туалет является общественным — им может воспользоваться любой прохожий, никаких препятствий для посещения заветной кабинки с отверстием в полу, кроме чувства брезгливости и собственного достоинства, в общем-то, нет. С юридической точки зрения эта уборная является общедомовым имуществом — туалет был сооружён для нужд жильцов дома № 2 в Почтовом переулке.