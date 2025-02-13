Ричмонд
+1°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что делать со сломанными уличными туалетами, объяснили в ЦУР Приморья

ЦУР Приморского края прокомментировал ситуацию с уличным туалетом на две кабинки, одна из которых без двери, сохранившимся в Находке в глубине дворов Почтового переулка, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

С современной точки зрения этот туалет является общественным — им может воспользоваться любой прохожий, никаких препятствий для посещения заветной кабинки с отверстием в полу, кроме чувства брезгливости и собственного достоинства, в общем-то, нет. С юридической точки зрения эта уборная является общедомовым имуществом — туалет был сооружён для нужд жильцов дома № 2 в Почтовом переулке.

Поэтому ремонт туалета и его поддержание в надлежащем санитарном состоянии является задачей управляющей компании, которой проще демонтировать этот памятник санитарно-деревянного зодчества, чем пытаться его облагородить. Но так как жители дома не провели общего собрания, закреплённого протоколом, по необходимости таких работ, демонтажа или ремонта туалета пока не предвидится.

ЖКХ