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Более 11 тысяч участников собрал Байкальский ART-фестиваль «Vivat, талант!»

VIII Байкальский международный ART-фестиваль «Vivat, талант!» стартовал в Иркутской области.

Источник: Пресс-служба правительства Иркутской области

Фестиваль собрал 1,6 тысячи сольных исполнителей и творческих коллективов из России и Монголии, общее число участников превышает 11,5 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«Vivat, талант!» предоставляет талантливым детям и молодежи площадку для демонстрации своих способностей и получения профессиональной оценки. Участники могут выступить как очно, так и онлайн в восьми различных номинациях. Жюри, в состав которого входят опытные специалисты, выберет лучших исполнителей. В фестивале принимают участие как профессиональные, так и любительские коллективы, сольные исполнители и педагоги.

искусство