Более 11 тысяч участников собрал Байкальский ART-фестиваль «Vivat, талант!»

«Vivat, талант!» предоставляет талантливым детям и молодежи площадку для демонстрации своих способностей и получения профессиональной оценки. Участники могут выступить как очно, так и онлайн в восьми различных номинациях. Жюри, в состав которого входят опытные специалисты, выберет лучших исполнителей. В фестивале принимают участие как профессиональные, так и любительские коллективы, сольные исполнители и педагоги.