Мизулина предупредила воронежских студентов о схеме обмана с «деканатом»

Затем студенту поступает сообщение от «куратора безопасности». Он предлагает обучающемуся два варианта. Первый — возбуждение уголовного дела о мошенничестве, второй — решить все «тихо». Выбор последнего варианта решения ситуации предполагает согласие на предоставление своих персональных данных, что может привести к потере средств.