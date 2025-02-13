Мизулина предупредила воронежских студентов о схеме обмана с «деканатом»

Злоумышленники пишут студентам от имени сотрудников деканата с целью завладеть персональными данными обучающихся. Об этой новой мошеннической схеме воронежцев предупредила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в среду, 12 февраля.
Аферисты рассылают студентам сообщения с информацией о том, что те якобы оказались втянуты в какую-то неприятную ситуацию вместе с их однокурсниками. В одном из таких сообщений «заместитель декана» заявил, что обучающийся причастен в пособничестве мошенничеству.
Затем студенту поступает сообщение от «куратора безопасности». Он предлагает обучающемуся два варианта. Первый — возбуждение уголовного дела о мошенничестве, второй — решить все «тихо». Выбор последнего варианта решения ситуации предполагает согласие на предоставление своих персональных данных, что может привести к потере средств.
«Напомню, что недавно начали обманывать школьников от имени завучей. Теперь дошли и до студентов — пишут от имени деканата. Аккаунты педагогов скорее всего взламывают или делают поддельные», — отметила Екатерина Мизулина.