Курсы по ведению хозяйства и самообороне предлагает ввести в школах депутат

«Современные технологии облегчают жизнь, но при этом ведут к утрате жизненно важных компетенций, что со временем может привести к бытовой беспомощности и зависимости от сервисов и увеличению расходов на них. Отсутствие базовых навыков влияют не только на личную независимость, но и на устойчивость институт семьи. Молодые люди, вступая в брак часто оказываются неподготовленными к ведению хозяйства, не владея элементарными бытовыми навыками, что становится причиной конфликтов и бытового насилия. В результате растет число разводов», — считает депутат.