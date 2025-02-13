Курсы по ведению хозяйства и самообороне предлагает ввести в школах депутат

Жанна Асанова в своем запросе на имя заместителя премьер-министра по социальным вопросам Тамары Дуйсеновой заявила, что в современных реалиях люди все больше времени посвящают работе, бизнесу госслужбе и другим сферам деятельности, оставляя все меньше возможности для воспитания детей и передачи им практических навыков, необходимых им в самостоятельной жизни.
«Современные технологии облегчают жизнь, но при этом ведут к утрате жизненно важных компетенций, что со временем может привести к бытовой беспомощности и зависимости от сервисов и увеличению расходов на них. Отсутствие базовых навыков влияют не только на личную независимость, но и на устойчивость институт семьи. Молодые люди, вступая в брак часто оказываются неподготовленными к ведению хозяйства, не владея элементарными бытовыми навыками, что становится причиной конфликтов и бытового насилия. В результате растет число разводов», — считает депутат.
Между тем, она указала на то, что большинство родителей просто физически не имеют возможности полноценно заниматься обучением детей жизненным навыкам. В этой связи она предлагает внедрить в образовательную программу средних и старших классов курсы по развитию жизненных навыков.
«Предлагаем внедрить курсы по основам домоводства, ведению хозяйства, кулинарии, шитью, столярному и плотницкому дело, работе с инструментами, ремонту, конструированию и починке бытовых неисправностей, оказанию первой медицинской помощи, безопасности, действиям в ЧС, основам самообороны, правовой и финансовой грамотности, знания государственного устройства, включающие не только знание своих прав, но и обязанностей как гражданина. Включение этих дисциплин поможет детям развить самостоятельность и практическую устойчивость к разным жизненным ситуациям», — мотивировала сенатор.
При этом она указала на положительный международный опыт.
«Международный опыт демонстрирует, что интеграция обучения жизненно важным навыкам в образовательные программы приносят положительные результаты. В Южной Корее, Канаде в школьных программах делается акцент на практических умениях, помогая детям с раннего возраста готовиться к самостоятельной жизни» — резюмировала Асанова.