Умерла известная белорусская радиоведущая Нина Чайка. Об этом сообщили в пресс-службе Белорусского союза журналистов.
В сообщении сказано, что 9 февраля 2025 года Чайка отметила 85-летний юбилей, а 10 числа стало известно про ее смерть. В БСЖ уточнили, что за огромные заслуги перед белорусской журналистикой, многолетнюю работу на Белорусском радио и телевидении, в печати к юбилею ей было присвоено звание «Заслуженный журналист».
Сообщается, что Нина Чайка родилась в Уссурийске Приморского края России в семье полвокника Агафонова. После войны он служил в военном городке Уручье под Минском, где Чайка в 1957 году закончила среднюю школу, а затем поступила на журфак Белорусского государственного университета имени В. И. Ленина.
С 1960 года, после первой практики в молодежной редакции Белорусского радио, журналистика стала для нее жизнью. Спустя пару лет она работает в штате Гостелерадио БССР и заканчивает журфак. Затем более 40 лет Чайка проработала в Белтелерадиокомпании, возглавляя сначала молодежную редакцию радио, а потом телевидения.
В начале 90-х годов она возглавила редакцию научно-популярных и учебных программ на телевидении. Также она возглавляла редакцию литературно-драматических программ Белорусского радио и вела в прямом эфире часовую программу «Разговор по существу». Около семи лет Нина Чайка была главным редактором журнала «Неман». Кроме того, около трех лет она работала года заместителем главного редактора журнала Союзного государства «Белая вежа».
Чайка является автором 15 телефильмов, создателем «Молодежного телевизионного центра» на телевидении, информационно-публицистической программы «Крок», совместно с молодежными редакциями Литвы, Латвии и Эстонии телепроекта «Магистраль-12».
На страницах белорусских журналов были опубликованы очерки о Героях СССР, ученых, литераторах авторства Чайки. Для русскоязычных журналов России («Наш современник») и Беларуси («Неман») она переводит произведения известных в мире белорусских поэтов и писателей: Анатолия Сербантовича, Федора Черни, Алеся Савицкого, Николая Чернявского.
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