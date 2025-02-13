Умерла известная белорусская радиоведущая Нина Чайка

В начале 90-х годов она возглавила редакцию научно-популярных и учебных программ на телевидении. Также она возглавляла редакцию литературно-драматических программ Белорусского радио и вела в прямом эфире часовую программу «Разговор по существу». Около семи лет Нина Чайка была главным редактором журнала «Неман». Кроме того, около трех лет она работала года заместителем главного редактора журнала Союзного государства «Белая вежа».