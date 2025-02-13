В Омской области ввели ограничения из-за смертельно опасной инфекции

До указанной даты в эпизоотическом очаге и 1 километре от него запрещены лечение больных восприимчивых животных, их ввоз и вывоз, перемещение и снятие шкур с трупов таких животных; посещение территории посторонними лицами; в неблагополучном пункте запрещаются проведение ярмарок и выставок, а также отлов диких животных для вывоза в зоопарки.