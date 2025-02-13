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В Омской области ввели ограничения из-за смертельно опасной инфекции

Как стало известно «СуперОмску», в Тевризском районе Омской области решено ввести карантин из-за выявления там случая опасной смертельной инфекции — бешенства.

Источник: SuperOmsk.ru

Ограничения будут действовать в течение двух месяцев — до 12 апреля 2025 года. Эпизоотическим очагом стала квартира жилого дома в р. п. Тевриз, где обнаружено заболевшее животное.

До указанной даты в эпизоотическом очаге и 1 километре от него запрещены лечение больных восприимчивых животных, их ввоз и вывоз, перемещение и снятие шкур с трупов таких животных; посещение территории посторонними лицами; в неблагополучном пункте запрещаются проведение ярмарок и выставок, а также отлов диких животных для вывоза в зоопарки.

Отметим, по информации омского Управления Россельхознадзора, бешенство — особо опасная болезнь теплокровных животных всех видов, а также человека. Инфекция характеризуется тяжелым поражением центральной нервной системы, необычным поведением, агрессивностью, параличами и летальным исходом. В 2023 году в Колосовском районе Омской области зарегистрирован случай смерти человека от бешенства.

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