В Омской области ввели ограничения из-за смертельно опасной инфекции

Ограничения будут действовать в течение двух месяцев — до 12 апреля 2025 года. Эпизоотическим очагом стала квартира жилого дома в р. п. Тевриз, где обнаружено заболевшее животное.
До указанной даты в эпизоотическом очаге и 1 километре от него запрещены лечение больных восприимчивых животных, их ввоз и вывоз, перемещение и снятие шкур с трупов таких животных; посещение территории посторонними лицами; в неблагополучном пункте запрещаются проведение ярмарок и выставок, а также отлов диких животных для вывоза в зоопарки.
Отметим, по информации омского Управления Россельхознадзора, бешенство — особо опасная болезнь теплокровных животных всех видов, а также человека. Инфекция характеризуется тяжелым поражением центральной нервной системы, необычным поведением, агрессивностью, параличами и летальным исходом. В 2023 году в Колосовском районе Омской области зарегистрирован случай смерти человека от бешенства.