Прокуратура Иркутской области отчиталась о работе за 2024 год

В 2024 году прокурорами было пресечено 78 тысяч нарушений закона и защищены права более 9 тысяч граждан. Особое внимание уделялось соблюдению трудовых, жилищных и социальных прав, а также вопросам здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Начальник Управления Генеральной прокуратуры России по Сибирскому федеральному округу Николай Рябов высоко оценил работу прокуратуры Иркутской области, отметив ее вклад в обеспечение безопасности и защиту прав граждан. Взаимодействие прокуратуры с региональными органами власти и правоохранительными структурами признано эффективным.