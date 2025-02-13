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Прокуратура Иркутской области отчиталась о работе за 2024 год

Губернатор Игорь Кобзев принял участие в заседании коллегии прокуратуры Иркутской области, на котором были подведены итоги работы за прошедший год.

Источник: Прокуратура Иркутской области

В 2024 году прокурорами было пресечено 78 тысяч нарушений закона и защищены права более 9 тысяч граждан. Особое внимание уделялось соблюдению трудовых, жилищных и социальных прав, а также вопросам здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Начальник Управления Генеральной прокуратуры России по Сибирскому федеральному округу Николай Рябов высоко оценил работу прокуратуры Иркутской области, отметив ее вклад в обеспечение безопасности и защиту прав граждан. Взаимодействие прокуратуры с региональными органами власти и правоохранительными структурами признано эффективным.

Прокуратура