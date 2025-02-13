Прокуратура Иркутской области отчиталась о работе за 2024 год

В 2024 году прокурорами было пресечено 78 тысяч нарушений закона и защищены права более 9 тысяч граждан. Особое внимание уделялось соблюдению трудовых, жилищных и социальных прав, а также вопросам здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.