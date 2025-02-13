Инвалидам и ветеранам ВОВ из Иркутской области выплатят 50 тысяч

Инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, живущие на территории Иркутской области, получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей к 80-летию Победы. Как стало известно КП-Иркутск, соответствующий указ уже подписан, деньги начислят до 31 марта 2025.