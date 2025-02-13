Инвалидам и ветеранам ВОВ из Иркутской области выплатят 50 тысяч

Инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, живущие на территории Иркутской области, получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей к 80-летию Победы. Как стало известно КП-Иркутск, соответствующий указ уже подписан, деньги начислят до 31 марта 2025.
Помимо этого по 10 тысяч рублей получат труженики тыла, жители блокадного Ленинграда и несовершеннолетние узники концлагерей. Тем, кто имеет статус «Дети войны» предоставят 6,5 тысячи рублей.
Отметим, выплату получат около 67 тысяч жителей региона. Никаких заявлений при этом подавать не нужно, все начисления происходят автоматически.
Напомним, в Иркутске начали подготовку к празднованию 9 мая. Администрация города подготовит ряд мероприятий, в том числе митинги, концерты и различные акции.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что пять жителей Иркутской области получили звание «Заслуженный донор».