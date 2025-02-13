Экспертам не понравился проект реконструкции участка трассы Калининград — Балтийск. Информация опубликована на сайте ГИС ЕГРЗ.
«Реконструкция автомобильной дороги Калининград — Балтийск с 29 км по 30,1 км, включая реконструкцию путепровода через железную дорогу км 29+271», — так обозначен объект работ.
Проект должен был пройти государственную экспертизу. Специалисты, однако, выдали отрицательное заключение.
В ноябре 2023-го сообщалось, что трассу Калининград — Балтийск планируют частично реконструировать.