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Экспертам не понравился проект реконструкции участка трассы Калининград — Балтийск

Выдано отрицательное заключение.

Экспертам не понравился проект реконструкции участка трассы Калининград — Балтийск. Информация опубликована на сайте ГИС ЕГРЗ.

«Реконструкция автомобильной дороги Калининград — Балтийск с 29 км по 30,1 км, включая реконструкцию путепровода через железную дорогу км 29+271», — так обозначен объект работ.

Проект должен был пройти государственную экспертизу. Специалисты, однако, выдали отрицательное заключение.

В ноябре 2023-го сообщалось, что трассу Калининград — Балтийск планируют частично реконструировать.