В Хабаровске 100 лет отметила ветеран войны Нина Яковенко

В Хабаровске Нина Григорьевна Яковенко, участник Великой Отечественной войны, отметила вековой юбилей, сообщает пресс-служба администрации города.
Со знаменательной датой ветерана поздравили представители комитета администрации Хабаровска по управлению Краснофлотским районом. Заместитель председателя комитета по социальным вопросам Лариса Умаралиева пожелала имениннице крепкого здоровья и бодрости духа, вручила букет цветов и подарки от имени мэра города.
Нина Григорьевна родилась 11 февраля 1925 года в Алтайском крае. В 1941 году окончила школу, затем педагогическое училище и школу связистов. С первых лет войны она была на фронте, служила в 563-м отдельном батальоне связи 42-й стрелковой дивизии.
«Юная связистка внесла свой вклад в общую Победу, выполняя сложные и опасные задачи на линии фронта», — отметила Лариса Умаралиева.
После окончания войны Нина Григорьевна вернулась к мирной жизни. Она работала учителем, а позже — на заводе имени Кирова в Хабаровске. За мужество и самоотверженность она была награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу» и «За победу над Германией».
В этом году, в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, Лариса Умаралиева вручила юбилярше новую памятную награду — медаль «80 лет Победы». В своем обращении к Нине Григорьевне она выразила слова благодарности за подвиг и тяжелый труд, который ветераны внесли в общее дело восстановления страны.
«Желаем вам крепчайшего здоровья, тепла, заботы близких и только светлых дней впереди», — подчеркнула она.
Юбилей Нины Григорьевны стал напоминанием о стойкости и мужестве поколения победителей. Ее история — это живое свидетельство тяжелых военных лет и непростого, но достойного пути.