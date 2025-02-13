В Хабаровске 100 лет отметила ветеран войны Нина Яковенко

После окончания войны Нина Григорьевна вернулась к мирной жизни. Она работала учителем, а позже — на заводе имени Кирова в Хабаровске. За мужество и самоотверженность она была награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу» и «За победу над Германией».