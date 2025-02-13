Работникам завода в Таганроге собираются увеличить зарплаты на 10−14%

В Таганроге сотрудникам котлостроительного завода пообещали повысить зарплаты: основным рабочим, руководителям и специалистам — на 10%, вспомогательному персоналу — на 14%. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Также на предприятии не позднее 30 марта собираются выплатить годовые премии. На заводе подчеркивают, что стремятся повышать качество жизни своих сотрудников и их семей.
Добавим, речь идет о производственной площадке, на которой работают около 2,2 тысячи человек. Основная часть коллектива — представители производственных профессий. При этом предприятие также продолжает набор специалистов, новичков готовы обучать бесплатно.