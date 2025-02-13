Во Владивостоке в скором времени может появиться новый арт-объект

В сообществе одна из целей участников, как сообщили организаторы, — это разработка и реализация социального проекта, направленного на улучшение городской среды. Участники предлагают свои идеи, а лидеры выбирают наиболее перспективные, которые затем воплощаются в жизнь совместными усилиями. На арт-объекте «Дверь возможностей» размещена табличка с именами создателей проекта. Всего в разработке проекта участвовало семь человек. Проект был реализован на средства участников «PRO жизнь», имена инвесторов также указаны на других табличках, прикреплённых к конструкции.