Во Владивостоке в скором времени может появиться новый арт-объект

Молодые люди из столицы Приморья объединились, чтобы создать интересный арт-объект с глубоким смыслом. Они разработали проект в рамках 3-месячной программы «Контекст» сообщества Pro Жизнь.
«Множество людей погрязли в работе или просто в бесконечных развлечениях в социальных сетях через экраны смартфонов или ноутбуков и забывают о том, что реально важно. Арт-объект напомнит им о настоящих приоритетах в жизни, поможет взглянуть на себя со стороны», — поделился один из создателей арт-объекта Виктор Пахмутов.
Металлический объект, выполненный из нержавеющей стали, состоит из трёх частей. С левой стороны будет пышное дерево с листвой и «плодами», на которых выгравированы символы, символизирующие жизненные приоритеты: семья, дружба, развитие, любовь и другие. Справа — полуспиленное дерево без листвы, которое кажется увядающим, а на нём лежит раскрытый ноутбук. Между ними расположится стул приоритетов, и каждый человек может выбрать, в какую сторону ему повернуть голову.
Располагаться будущий арт-объект будет на набережной Второй речки. Сейчас все происходит на этапе обсуждения и согласования с администрацией города.
Виктор Пахмутов подчеркнул, что это далеко не первый объект нашего сообщества. Например, такие объекты, как «Штурвал Желаний», «Дверь Возможностей», Арка «Жизнь в Любви» и несколько спортивных площадок. Спонсорами выступают как неравнодушные жители и предприниматели нашего города, так и крупные федеральные компании, как ДНС. В данный момент мы только продолжаем собирать средства на изготовление объекта.
Во время программы «Контекст» молодые энтузиасты создают проекты. Один из арт-объектов — «Дверь возможностей», находящаяся на Русском острове в районе мыса Вятлина. В 2023 году участники сообщества «PRO жизнь» с большим удовольствием открыли новый деревянный арт-объект.
В сообществе одна из целей участников, как сообщили организаторы, — это разработка и реализация социального проекта, направленного на улучшение городской среды. Участники предлагают свои идеи, а лидеры выбирают наиболее перспективные, которые затем воплощаются в жизнь совместными усилиями. На арт-объекте «Дверь возможностей» размещена табличка с именами создателей проекта. Всего в разработке проекта участвовало семь человек. Проект был реализован на средства участников «PRO жизнь», имена инвесторов также указаны на других табличках, прикреплённых к конструкции.