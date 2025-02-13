«Поезд Победы» прибудет в столицу Татарстана в это воскресенье

Иммерсивная передвижная выставка «Поезд Победы» в воскресенье приедет в столицу Татарстана. Жители и гости Казани смогут увидеть уникальную экспозицию о Великой Отечественной войне с 16 по 18 февраля.
«Мы не первый год встречаем “Поезд Победы”. Каждый раз интерактивная выставка пользуется популярностью. Экспозиция никого не оставляет равнодушным. Нужно и важно рассказывать, показывать молодому поколению, какой ценой досталась Победа. Это один из лучших инструментов патриотического воспитания», — отметил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.
«Поезд Победы» является первой в мире интерактивной выставкой с максимальным эффектом присутствия, размещенной в движущемся поезде. Десять тематических вагонов посвящены отдельным событиям Великой Отечественной войны. В 2023 году музей дополнили новым вагоном о военных трибуналах — Нюрнбергском, Хабаровском и Токийском, во время которых мир узнал о злодеяниях нацистов. В 2024 году при поддержке Президентского фонда культурных инициатив запустили интерактивную версию передвижного музея.
Для посещения выставки на железнодорожном вокзале Казани необходимо получить билет, пройдя регистрацию на сайте проекта. Запись откроется примерно за сутки до прибытия поезда. Билет направят на указанную электронную почту. Дети младше 12 лет могут пройти только в сопровождении взрослого по одному билету.
Время работы передвижного музея — с 10:00 до 17:00. Группы будут заходить в поезд с пятиминутным интервалом, последних посетителей запустят в 16:20. Рекомендуется прийти чуть раньше назначенного времени и ни в коем случае не опаздывать.
Учитывая ограниченное количество аудиогидов для групп, горожане смогут прослушать информацию через мобильное приложение. Экспозиция также доступна в режиме онлайн. Ознакомиться с 3D-туром можно на сайте «Поезда Победы».
Проект реализуется командой творческой мастерской «Невский баталист» совместно с медиагруппой «Красный квадрат» при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, ОАО «Российские железные дороги» и общественного движения «Волонтеры Победы».
С начала работы выставки-музея «Поезд Победы» (в октябре 2020 года) ее посетили более миллиона жителей России и Беларуссии.