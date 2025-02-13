«Поезд Победы» прибудет в столицу Татарстана в это воскресенье

«Поезд Победы» является первой в мире интерактивной выставкой с максимальным эффектом присутствия, размещенной в движущемся поезде. Десять тематических вагонов посвящены отдельным событиям Великой Отечественной войны. В 2023 году музей дополнили новым вагоном о военных трибуналах — Нюрнбергском, Хабаровском и Токийском, во время которых мир узнал о злодеяниях нацистов. В 2024 году при поддержке Президентского фонда культурных инициатив запустили интерактивную версию передвижного музея.