Сергей Кравчук: сегодня вынес два выговора руководителям предприятий благоустройства за ненадлежащую уборку снега с городских улиц

«Сегодня очищать улицы вышли 57 единиц техники. Работают во всех районах города. Сегодня будет приведена в порядок Тургенева, начиная с улицы Ленина. На Уссурийском бульваре рабочие почистят пешеходные переходы. Также приводят в нормативное состояние переулок Зеленоборский, улицу Фрунзе от Серышева до Амурского бульвара. Кроме того, дорожники дочистят улицу Королева, потом зайдут на улицу 65-летия Победы, там же погрузчик очистит автобусные карманы. Грейдер вместе с уборочными машинами пройдет по Ворошилова, Рокоссовского. Вместе с тем будут почищены автобусные карманы на Краснореченской. Сотрудники предприятий благоустройства сегодня и вплоть до полной ликвидации последствий циклона будут работать по продленному графику», — прокомментировал начальник управления дорог и внешнего благоустройства Сергей Егоров.