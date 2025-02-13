Сергей Кравчук: сегодня вынес два выговора руководителям предприятий благоустройства за ненадлежащую уборку снега с городских улиц

Глава краевой столицы Сергей Кравчук проехал по ряду улиц, на которые поступали жалобы от жителей.
«На Гамарника сразу видно, что работы не проводились должным образом. Само полотно в неудовлетворительном состоянии, плюс к этому здесь нужно расширить проезжую часть. За ненадлежащее выполнение обязанностей сделать выговор руководителю предприятия, ответственному за данный участок, и в кратчайшие сроки привести эту трассу в порядок», — поручил мэр начальнику управления дорог и внешнего благоустройства Сергею Егорову.
«Доведем информацию до профильной службы — здесь у нас работает МБУ “Южное”. Вопрос взят на контроль», — ответил Сергей Егоров.
Также мэр города сделал замечание насчет уборки дорог в Первом микрорайоне. Часть из них почистили, часть вызвала критику мэра.
«Вижу, что техника заходила на некоторые участки, но, допустим, улица Юности в ужасном состоянии. Нужно срочно ее почистить, ведь это важная дорожная артерия — по ней ходит общественный транспорт», — дал указание профильному управлению мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
Подвергся жесткой критике со стороны мэра и руководитель предприятия МБУ «Восток». Улицу Воровского с трудом преодолевают машины, вся она испещрена колеями.
«Это просто возмутительно. Срочно направить сюда грейдер, уборочные машины и навести порядок. Руководителю МБУ “Восток” вынести выговор. Ему необходимо более тщательно следить за тем, какие дороги не очищены после снегопада. Почти неделя прошла с тех пор, как закончился циклон. И такого допускать нельзя», — сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
В ходе объезда мэр города осведомился о том, какие работы ведутся на дорогах города.
«Сегодня очищать улицы вышли 57 единиц техники. Работают во всех районах города. Сегодня будет приведена в порядок Тургенева, начиная с улицы Ленина. На Уссурийском бульваре рабочие почистят пешеходные переходы. Также приводят в нормативное состояние переулок Зеленоборский, улицу Фрунзе от Серышева до Амурского бульвара. Кроме того, дорожники дочистят улицу Королева, потом зайдут на улицу 65-летия Победы, там же погрузчик очистит автобусные карманы. Грейдер вместе с уборочными машинами пройдет по Ворошилова, Рокоссовского. Вместе с тем будут почищены автобусные карманы на Краснореченской. Сотрудники предприятий благоустройства сегодня и вплоть до полной ликвидации последствий циклона будут работать по продленному графику», — прокомментировал начальник управления дорог и внешнего благоустройства Сергей Егоров.
В период с 1 по 12 февраля в Хабаровске выпало 25 мм осадков — это 208% месячной нормы. Высота снежного покрова — 59 см. По поручению мэра краевой столицы борьба с последствиями циклона идет в круглосуточном режиме. Дневные смены у сотрудников предприятий благоустройства проходят в продленном режиме.
Также во время объезда мэр Хабаровска акцентировал внимание на уборку сосулек и снега с крыш зданий. Начальник городского управления ЖКХ Дмитрий Михайлов доложил, что отработано 60% от всего объема.
«Меня такой ответ не устраивает. Сосульки на крышах — сфера ответственности управляющих компаний, на которые поступает множество жалоб от жителей. Ее контролируете вы. Проработайте этот вопрос с управляющими компаниями, пускай они активизируют работу и уберут не только сосульки, но и снег с крыш. Ведь при потеплении на кровлях опять возникнет наледь», — подчеркнул мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
Вместе с этим градоначальник обратил внимание управления образования и сотрудников социальной сферы, чтобы они пристально следили за состоянием кровель детских садов, школ, центров работы с населением и других учреждений.
Источник: Официальный сайт администрации города Хабаровска.