В здании бывшего океанариума во Владивостоке начался капитальный ремонт: чего ожидать?

Приморье вошло в число пяти регионов России, где по поручению президента откроется временный филиал Национального центра «Россия». Уже к сентябрю в здании бывшего океанариума на улице Батарейной во Владивостоке начнёт работу экспозиция, посвящённая достижениям России и региона. Однако перед этим объект, который с 1990 года не ремонтировался, ждёт масштабная реконструкция, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.
Специалисты уже приступили к капитальному ремонту. Планируется обновить инженерные коммуникации, провести внутреннюю отделку, отреставрировать фасад и благоустроить прилегающую территорию.
«Также будет проведён ремонт нынешнего кругового аквариума, который мы сохраняем как наследство океанариума», — отметили в Туристско-информационном центре Приморья.
Создание филиала рассчитано на три этапа. К 1 сентября планируется завершить первый этап: открыть экспозицию на первом этаже, двухэтажную круговую экспозицию с аквариумом и благоустроить территорию площадью 2,5 тысячи квадратных метров. В планах — обустройство безопасных пешеходных переходов, парковочных мест, зон озеленения с использованием дальневосточных растений, а также создание амфитеатра и сцены с видом на музей «Владивостокская крепость».
Вопрос с обитателями бывшего океанариума уже решён. Часть морских животных передана в океанариум на острове Русский, а гигантский осётр временно переехал в рыбоводческое хозяйство. К сентябрю он вернётся в обновлённый аквариум.
«Всем арендаторам, кто занимал площади в здании на Батарейной, предложены варианты перемещения», — добавили в центре.
Напомним, 1 февраля текущего года Владивостокский океанариум, расположенный на улице Батарейной, закрыл свои двери. На легендарном месте откроют филиал Национального центра «Россия». В центре планируют разместить два лекционных зала, ресепшен-зону с информационными услугами, гастрономическую зону с библиотекой и коворкингом, универмаг с местной продукцией и сувенирами, детскую зону развлечений, технопарк с современным оборудованием, военно-патриотическую зону, экспозицию «Наследие» и аквариум с осетрами.