В здании бывшего океанариума во Владивостоке начался капитальный ремонт: чего ожидать?

Приморье вошло в число пяти регионов России, где по поручению президента откроется временный филиал Национального центра «Россия». Уже к сентябрю в здании бывшего океанариума на улице Батарейной во Владивостоке начнёт работу экспозиция, посвящённая достижениям России и региона. Однако перед этим объект, который с 1990 года не ремонтировался, ждёт масштабная реконструкция, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.