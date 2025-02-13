Белорусский электрокар выйдет в 2026, он уступает китайским аналогам лишь в цене

Он уточнил, что сейчас произведено пять образцов, которые проходят тестирование на полигоне и эксплуатационные испытания на дорогах общего пользования. По словам специалиста для того, чтобы автомобиль вышел в серию, необходимо вложиться в оснастку, немного перестроить производственные процессы тех же производителей компонентов. Все это является небыстрыми процессами.