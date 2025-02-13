Белорусский электрокар выйдет в 2026, он уступает китайским аналогам лишь в цене. Подробности в интервью Первому информационному телеканалу озвучил заместитель директора Объединенного института машиностроения Национальной академии наук Александр Белевич.
Он уточнил, что сейчас произведено пять образцов, которые проходят тестирование на полигоне и эксплуатационные испытания на дорогах общего пользования. По словам специалиста для того, чтобы автомобиль вышел в серию, необходимо вложиться в оснастку, немного перестроить производственные процессы тех же производителей компонентов. Все это является небыстрыми процессами.
— Я бы прогнозировал это на следующий год даже, начало следующего года, потому что сделать технологическую оснастку — это время, кроме денег, это время. Мои прогнозы — не раньше следующего года, — подчеркнул заместитель директора Объединенного института машиностроения.
Белевич заметил, что с точки зрения конструкции белорусский электромобиль не уступает китайским аналогам. Единственный показатель, по которому уступает — цена.
— Целевая стоимость автомобиля, мы бы хотели, чтобы он стоил в районе 25−30 тысяч долларов. Это та цена, в которую мы хотим его загнать, и считаем, что тогда для рынка он будет конкурентоспособен.
Вместе с тем он заявил, что пока непонятно, удастся ли сделать указанную цену для потребителя, но работа по данному направлению продолжается. Представитель НАН сказал, что работа идет с поставщиками и изготовителями по поводу того, как выйти на озвученную стоимость.
— Потому что если наш автомобиль будет стоить 40−50 тысяч долларов, то какие тут меры господдержки ни включай, он не будет продаваться, то есть это будет единичный продукт, — уточнил специалист.
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