Коллегия прокуратуры прошла в Иркутской области

В Иркутской области состоялась коллегия прокуратуры. На ней подвели итоги работы за прошедший 2024 год. Как сообщили в надзорном ведомстве региона, была дана оценка соблюдению законов и правопорядка на территории области. Также отмечено, что правоохранители проделывают колоссальную работу совместно с органами власти по обеспечению обороноспособности страны, а также экономической и финансовой устойчивости государства.
— Прокурор области Андрей Ханько и его заместители доложили о результатах надзорной деятельности, в рамках которой пресечено более 78 тыс. нарушений закона. Принятые меры позволили вернуть долги по заработной плате в размере свыше 161 млн рублей, переселить из аварийного жилья более 4,2 тыс. граждан, обеспечить ремонт 5,3 тыс. км. ветхих тепловых и водопроводных сетей, привести в нормативное состояние 245 км. автомобильных дорог и обеспечить жильем порядка тысячи детей-сирот, — поделились в ведомстве.
В работе на 2025 год приоритет поставили на защиту социальных, жилищных и трудовых прав, граждан, ветеранов и участников СВО. Продолжится надзорное сопровождение деятельности связанной с расходованием бюджетных денег, переселения из ветхих и аварийных домов, обновление коммунальных сетей и обеспечение лекарствами.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны получат выплату в 50 тысяч рублей до 31 марта.