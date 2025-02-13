Коллегия прокуратуры прошла в Иркутской области

В Иркутской области состоялась коллегия прокуратуры. На ней подвели итоги работы за прошедший 2024 год. Как сообщили в надзорном ведомстве региона, была дана оценка соблюдению законов и правопорядка на территории области. Также отмечено, что правоохранители проделывают колоссальную работу совместно с органами власти по обеспечению обороноспособности страны, а также экономической и финансовой устойчивости государства.