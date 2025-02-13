Голый покупатель шокировал посетителей новосибирского ТЦ «Аура»

В новосибирском ТЦ «Аура» покупатель разделся догола и прошелся по торговому залу. Как сообщили в пресс-службе АБ «Гвардия», мужчина взял серые штаны в одном из отделов и отправился в примерочную, откуда уже вышел в чём мать родила.