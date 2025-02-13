Голый покупатель шокировал посетителей новосибирского ТЦ «Аура»

В новосибирском ТЦ «Аура» покупатель разделся догола и прошелся по торговому залу. Как сообщили в пресс-службе АБ «Гвардия», мужчина взял серые штаны в одном из отделов и отправился в примерочную, откуда уже вышел в чём мать родила.
— Продавцы наперебой рассказывали об оголенном покупателе. Посетитель же, о котором шла речь, спокойно стоял в одежде и слушал рассказ о себе. Факт своего обнажения он отрицал, — информируют в пресс-службе.
ГБР задержали нарушителя и передали его в отдел полиции. Позже выяснилось, что мужчину привлекали к ответственности за хулиганство, но какое — не уточнили.