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Голый покупатель шокировал посетителей новосибирского ТЦ «Аура»

После произошедшего мужчина делал вид, что ничего не произошло.

Источник: Агентство безопасности «Гвардия»

В новосибирском ТЦ «Аура» покупатель разделся догола и прошелся по торговому залу. Как сообщили в пресс-службе АБ «Гвардия», мужчина взял серые штаны в одном из отделов и отправился в примерочную, откуда уже вышел в чём мать родила.

— Продавцы наперебой рассказывали об оголенном покупателе. Посетитель же, о котором шла речь, спокойно стоял в одежде и слушал рассказ о себе. Факт своего обнажения он отрицал, — информируют в пресс-службе.

ГБР задержали нарушителя и передали его в отдел полиции. Позже выяснилось, что мужчину привлекали к ответственности за хулиганство, но какое — не уточнили.

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