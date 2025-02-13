Дмитрий Демешин передал бригадам скорой медицинской помощи 17 новых машин

Семнадцать новых «скорых» пополнили автопарк учреждений здравоохранения Хабаровского края. Технику осмотрел губернатор Дмитрий Демешин, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства края.
Новые автомобили «Газель NEXT» класса B оснащены современным медицинским оборудованием, включая дефибриллятор, электрокардиограф, пульсоксиметр, аппарат ИВЛ, ингаляторы и кислородные баллоны. Для комфорта пациентов и медицинского персонала предусмотрены кондиционеры, автономная система отопления, а также камера заднего вида, видеорегистратор, средства радиосвязи и навигационная система.
По словам Дмитрия Демешина, обновление автопарка скорой помощи — это системная работа, направленная на повышение качества медицинского обслуживания. В планах — закупка реанимобилей и специализированных автомобилей для труднодоступных районов края.
14 автомобилей переданы медицинским учреждениям Хабаровска, а 3 — Комсомольску-на-Амуре.
— Автопарк скорой медицинской помощи требует регулярного обновления. «Скорые» работают круглосуточно, поэтому автомобили быстро изнашиваются. Качественное предоставление скорой медицинской помощи — это жизни людей. Поэтому было принято решение на системной основе заменять машины СМП. Сегодняшние автомобили — это первый этап. Следующим этапом будем закупать реанимобили. Третьим этапом будем рассматривать вопрос о приобретении машин для удаленных районов края, — заявил Дмитрий Демешин.