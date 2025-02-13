Дмитрий Демешин передал бригадам скорой медицинской помощи 17 новых машин

— Автопарк скорой медицинской помощи требует регулярного обновления. «Скорые» работают круглосуточно, поэтому автомобили быстро изнашиваются. Качественное предоставление скорой медицинской помощи — это жизни людей. Поэтому было принято решение на системной основе заменять машины СМП. Сегодняшние автомобили — это первый этап. Следующим этапом будем закупать реанимобили. Третьим этапом будем рассматривать вопрос о приобретении машин для удаленных районов края, — заявил Дмитрий Демешин.