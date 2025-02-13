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Дмитрий Демешин передал бригадам скорой медицинской помощи 17 новых машин

На приобретение новых машин скорой медицинской помощи было выделено более 130 млн рублей из краевого бюджета.

Источник: Правительство Хабаровского края

Семнадцать новых «скорых» пополнили автопарк учреждений здравоохранения Хабаровского края. Технику осмотрел губернатор Дмитрий Демешин, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Новые автомобили «Газель NEXT» класса B оснащены современным медицинским оборудованием, включая дефибриллятор, электрокардиограф, пульсоксиметр, аппарат ИВЛ, ингаляторы и кислородные баллоны. Для комфорта пациентов и медицинского персонала предусмотрены кондиционеры, автономная система отопления, а также камера заднего вида, видеорегистратор, средства радиосвязи и навигационная система.

По словам Дмитрия Демешина, обновление автопарка скорой помощи — это системная работа, направленная на повышение качества медицинского обслуживания. В планах — закупка реанимобилей и специализированных автомобилей для труднодоступных районов края.

14 автомобилей переданы медицинским учреждениям Хабаровска, а 3 — Комсомольску-на-Амуре.

— Автопарк скорой медицинской помощи требует регулярного обновления. «Скорые» работают круглосуточно, поэтому автомобили быстро изнашиваются. Качественное предоставление скорой медицинской помощи — это жизни людей. Поэтому было принято решение на системной основе заменять машины СМП. Сегодняшние автомобили — это первый этап. Следующим этапом будем закупать реанимобили. Третьим этапом будем рассматривать вопрос о приобретении машин для удаленных районов края, — заявил Дмитрий Демешин.