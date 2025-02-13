Стихийная свалка может перекрыть межквартальный проезд во Владивостоке

Как пишет в Telegram-чат главы городского округа один из местных жителей, ситуацию с растущей свалкой усугубляет нехватка мусорных контейнеров, а также наглость местных предпринимателей — на площадку подбрасывают отходы, в частности крупногабаритную тару, из окрестных магазинов. Стремительно разрастающаяся помойка уже захватила часть дороги, так что проезд скоро может быть если не заблокирован, то существенно затруднён.