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Стихийная свалка может перекрыть межквартальный проезд во Владивостоке

Несмотря на вмешательство прокуратуры, от жителей Владивостока продолжают поступать сигналы о перебоях в вывозе бутовых отходов с официальных площадок для накопления мусора. Очередная стихийная свалка на месте контейнерной площадки разрастается рядом с домом по адресу Гамарника, 18 «б» — напротив модного ЖК «Легенда», сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Как пишет в Telegram-чат главы городского округа один из местных жителей, ситуацию с растущей свалкой усугубляет нехватка мусорных контейнеров, а также наглость местных предпринимателей — на площадку подбрасывают отходы, в частности крупногабаритную тару, из окрестных магазинов. Стремительно разрастающаяся помойка уже захватила часть дороги, так что проезд скоро может быть если не заблокирован, то существенно затруднён.

Антуража добавляют и надворные туалеты рядом с помойкой. Но такие туалеты относятся к общедомовому имуществу, отвечают за них сами жильцы и, при наличии, управляющая компания.

Напоминаем, антисанитарией во Владивостоке уже заинтересовалась прокуратура, причём не городская, а краевая. Прокурор Приморья Сергей Столяров уже дал поручение Роспотребнадзору и Государственной жилищной инспекции организовать проверки на уровне своих полномочий.

ЖКХ