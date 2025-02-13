Стихийная свалка может перекрыть межквартальный проезд во Владивостоке

Как пишет в Telegram-чат главы городского округа один из местных жителей, ситуацию с растущей свалкой усугубляет нехватка мусорных контейнеров, а также наглость местных предпринимателей — на площадку подбрасывают отходы, в частности крупногабаритную тару, из окрестных магазинов. Стремительно разрастающаяся помойка уже захватила часть дороги, так что проезд скоро может быть если не заблокирован, то существенно затруднён.
Антуража добавляют и надворные туалеты рядом с помойкой. Но такие туалеты относятся к общедомовому имуществу, отвечают за них сами жильцы и, при наличии, управляющая компания.
Напоминаем, антисанитарией во Владивостоке уже заинтересовалась прокуратура, причём не городская, а краевая. Прокурор Приморья Сергей Столяров уже дал поручение Роспотребнадзору и Государственной жилищной инспекции организовать проверки на уровне своих полномочий.